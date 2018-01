Yahoo oferece indenização a funcionários em caso de compra

O Yahoo planeja oferecer a todos os seus empregados indenizações trabalhistas ampliadas caso eles venham a ser demitidos após uma mudança no controle da empresa, disseram fontes próximas ao assunto para o The Wall Street Journal. VEJA TAMBÉM Microsoft faz nova investida pelo Yahoo com mesma oferta Investidores da Microsoft mostram irritação com 'plano Yahoo' Especial - O que está em jogo na fusão Microsoft/Yahoo A movimentação ocorre no momento em que o conselho de administração do Yahoo analisa as alternativas a uma compra pela Microsoft. O plano de indenizações mais elevadas seria aplicado aos funcionários demitidos após a compra, caso ela venha a se concretizar. Uma porta-voz do Yahoo reiterou que a diretoria estava revisando todas as opções estratégicas à luz da proposta da Microsoft. Jerry Yang, diretor-executivo do Yahoo, anunciou o plano de indenizações num e-mail transmitido na sexta-feira para os funcionários, prometendo que detalhes específicos estariam disponíveis para a equipe nesta semana, disseram as fontes. As empresas geralmente aprovam tais planos de indenização ante ofertas não solicitadas de compra, mas os pagamentos tradicionalmente se aplicam a seletos grupos de executivos e não a todo o quadro de pessoal. Os planos geralmente são usados para tentar reter alguns empregados em meio à incerteza de uma batalha de compra, com a promessa de um pagamento mesmo se a companhia for vendida e os funcionários perderem seus empregos. Dependendo dos detalhes, o plano do Yahoo poderia elevar o custo para a Microsoft reorganizar as atividades da companhia caso ela consiga comprá-la. Tais planos algumas vezes permitem que os empregados saiam da empresa após uma mudança de controle e ainda recebam indenizações se as descrições de seus cargos mudarem significativamente. No e-mail de sexta-feira, Yang disse que o plano de indenizações não deveria ser interpretado como uma indicação de que uma mudança de controle pode ou não acontecer, disse uma das fontes. A Microsoft tem dito que ofereceria bônus de retenção para manter os funcionários do Yahoo. A companhia estimou que a compra do Yahoo resultaria em pelo menos US$ 1 bilhão por ano em redução de despesas e outros benefícios empresariais para ambas, e os executivos da Microsoft reconheceram a sobreposição de seus quadros de pessoal. Mas não está claro se haveria significativo número de demissões caso seja fechado um acordo de compra. Na semana passada, o Yahoo começou a notificar cerca de 1 mil funcionários de que seus cargos seriam eliminados. No fim do mês passado, a empresa tinha cerca de 14 mil empregados. O site AllThingsD.com havia informado anteriormente que o Yahoo estava preparando o oferecimento de atraentes pacotes de retenção e planos de indenização para alguns empregados. As informações são da Dow Jones.