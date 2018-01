Yahoo oferecerá mensagens instantâneas integradas a e-mail Graças ao conceito de Web 2.0, em que as empresas lançam ferramentas que podem ser usadas diretamente a partir de qualquer programa navegador, o portal Yahoo pretende mixar aplicativos de mensagens instantâneas com o seu serviço de webmail. A novidade foi mostrada nesta semana e pode entrar em operação nos próximos meses, segundo afirmaram porta-vozes da empresa. Mas não seria a primeira integração do tipo, já que a rival Google iniciou recentemente a integração dos seus serviços de e-mail e mensagens instantâneas com a integração do Gmail com o Google Talk. Contando com mais de 250 milhões de usuários mensais, o serviço de e-mail gratuito do Yahoo poderia interagir com usuários da rede Yahoo Messenger, sem que os usuários precisassem instalar o aplicativo em seus Pcs. O Yahoo Messenger tem ainda duas vantagens: pode iniciar conversas de voz pela internet, com a funcionalidade de voz sobre IP (VoIP) e, graças a um acordo com a Microsoft, seus usuários podem conversar com contatos da rede MSN Messenger.