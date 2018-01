Yahoo pede tempo para estudar proposta da Microsoft O Yahoo afirmou que pode precisar "de um bom tempo" para definir suas opções estratégicas, incluindo manter a companhia independente, após a proposta da Microsoft para comprar a empresa por 45 bilhões de dólares. Em um texto no site da empresa, o Yahoo afirmou estar revisando a oferta não solicitada da Microsoft de pagar aos acionistas do Yahoo ou 31 dólares em ação ou 0,9509 de uma ação comum da Microsoft. "Um processo de revisão como este é fluido e pode levar um bom tempo", diz o texto. Em resposta à pergunta frequente sobre se o Yahoo buscaria propostas de outras empresas, também divulgada no site, a empresa afirmou que estudaria todas as opções. Os analistas citaram Comcast, Viacom e General Electric entre os possíveis interessados, embora eles também tenham dito que a chance de se unir à Microsoft seria mais natural para o Yahoo. (Reportagem de Daisuke Wakabayashi)