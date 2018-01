Yahoo perto de fechar acordo com o Google--fontes O Yahoo e o Google estão perto de concluir um acordo sobre publicidade, com as negociações entre o Yahoo e a Microsoft acerca de um acordo similar tendo fracassado, segundo afirmaram fontes próximas à questão nesta quinta-feira. As negociações entre a Microsoft e o Yahoo terminaram depois que o Yahoo decidiu ir atrás de um acordo com o Google, apontou uma das fontes. O Yahoo perguntou ainda se a Microsoft irá renovar sua oferta de 33 dólares por ação da empresa de Internet, mas a Microsoft não estava interessada, segundo colocou outra fonte. (Reportagem de Anupreeta Das e Daisuke Wakabayashi)