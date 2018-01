Yahoo pode comprar site Facebook por US$ 1 bilhão Segundo noticiou o jornal The Wall Street Journal, o portal Yahoo pode adquirir o site de relacionamentos Facebook em uma transação que pode chegar a US$ 1 bilhão. A exemplo de outros sites de relacionamentos, o Facebook traz ferramentas para a criação de sites pessoais com perfis e a criação de redes de amigos e contatos. Com cerca de US$ 100 milhões em vendas anuais, o Facebook não é tão popular quando o serviço MySpace, mas conseguiu fechar contratos de publicidade com a Microsoft no valor de US$ 200 milhões por um período de três anos. Criado em 2004, o Facebook conta com uma rede de 7,5 milhões de usuários nos EUA.