Yahoo prepara portal para cobertura da Copa 2006 O portal Yahoo Brasil preparou uma campanha para atrair público por ocasião da Copa. Além da cobertura dos jogos, o serviço preparou uma seção com a história das Copas e também lançou duas promoções que vão premiar os melhores palpiteiros. A primeira promoção é uma versão online de bolão, chamada Monte a Tabela. Ela já está no ar e é válida até o dia 8 de junho. O usuário se cadastra e pode indicar a posição das seleções nos jogos da primeira fase do torneio, depois precisa apontar, com base nos cruzamentos da tabela da FIFA, os vencedores dos jogos das fases seguintes até a final. A cada acerto, o usuário cadastrado acumula pontos e no final serão premiados os 100 participantes com a maior pontuação. "No monte a tabela, o vencedor levará um iPod de 30 GB. Os demais colocados também terão prêmios interessantes", diz Rodrigo Waissman, diretor de desenvolvimento de mercado da empresa. A segunda promoção é chamada Bolão Torcedor Yahoo! Copa 2006. Ela começa na próxima segunda, dia 15, e vai até o dia 8 de julho. Nela, serão apresentadas as chaves da primeira fase para que os usuários dêem seu palpite sobre qual seleção irá ganhar cada jogo e por qual placar. Ganha pontos quem acertar o vencedor da partida e também seu resultado. Não é obrigatório participar desde o início do torneio. A premiação será por fase e inclui games, DVDs da Fifa, iPods, bolas oficiais da Adidas, camisetas e bonés. O grande vencedor levará uma LCD TV de 26 polegadas.