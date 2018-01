Yahoo processa empresa de antivírus na China A Yahoo China, um dos principais provedores de buscas do país, iniciou uma batalha legal contra a companhia responsável por um programa de antivírus que bloqueia o chamado Assistente Yahoo, uma janela de busca que pode ser acrescentada à barra de tarefas do navegador da internet, segundo a edição de hoje do jornal "Xangai Daily". O antivírus "360 Safeguard" considera o programa conhecido como Assistente Yahoo uma ameaça e recomenda ao usuário sua desinstalação. O programa é oferecido na página Qihoo.com, ligado à empresa Beijing Sanji Wuxian Internet Technology, cujo presidente é o antigo diretor-geral da Yahoo China. A Yahoo denunciou a empresa por concorrência desleal. O processo foi aberto e a acusação pede US$ 325 mil de indenização e uma desculpa pública por parte da Sanji Wuxian. "A ação da Qihoo danificou a reputação da Yahoo China e os produtos de sua marca", disse Jin Jianhang, o vice-presidente do grupo chinês Alibaba, que controla a Yahoo China, através de um comunicado. A Qihoo afirma que seu antivírus não foi planejado para atacar nenhum software específico, mas pretende ajudar os usuários a evitarem os programas espiões e de publicidade, que retardam o funcionamento dos computadores e são difíceis de serem desinstalados. "Os dois programas não são concorrentes", defendeu-se a Qihoo através de outro comunicado. "O nosso foi programado para proteger os sistemas (operacionais) dos computadores, enquanto o Assistente Yahoo é um software malicioso", acusou. Desde que o "360 Safeguard" foi colocado à disposição do público em 27 de julho na página da Qihoo.com, cerca de 4,5 milhões de pessoas baixaram o antivírus, segundo a companhia. Na semana passada, a Alibaba anunciou que investiria US$ 12,6 milhões para desenvolver e promover o Assistente Yahoo, o maior investimento feito na China até o momento para um só programa deste tipo.