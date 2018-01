Yahoo quer comprar AOL para barrar avanço do Google O Yahoo negocia com a Time Warner a compra do site America Online (AOL), segundo informações da revista Fortune. De acordo com a revista, a compra seria uma tentativa do presidente da empresa, Terry Semel, de chamar a atenção dos investidores de Wall Street e tirar um pouco os holofotes do Google. O portal Yahoo era líder em buscas na internet até a chegada do Google, que tem hoje o domínio absoluto desse mercado. Além disso, o Google começou a entrar em outras áreas e a tirar cada vez mais espaço do rival. A última grande cartada foi a compra do YouTube, site de compartilhamento de vídeos que também era cobiçado pelo Yahoo. Para analistas, a compra fez com que o Google se aproximasse dos estúdios de Hollywood, tradicionais parceiros do Yahoo. A compra da AOL seria uma espécie de vingança para Semel. No ano passado, o Google tentou a compra da AOL, mas acabou fechando apenas um acordo para ficar com 5% da empresa por cerca de US$ 1 bilhão. Além disso, tornou-se o site de buscas exclusivo da AOL. Publicidade online Essa aquisição não provocaria grandes transformações no Yahoo, diz a revista, mas daria à empresa um aumento considerável no tráfego e uma arma poderosa para seu negócio de venda de publicidade relacionada às buscas na internet. A grande questão é se a Time Warner está interessada em vender a AOL. ?A Time Warner tem uma nova estratégia para a AOL e não pensa em vendê-la?, disse um porta-voz da companhia. Segundo estimativas do analista Jason Bazinet, do Citigroup, o valor da AOL poderia chegar a US$ 13 bilhões. AOL e Time Warner protagonizaram em 2000 a maior fusão da história, avaliada em US$ 183 bilhões. A nova companhia passou a se chamar AOL Time Warner. Com a perda de força da AOL no mercado de internet, o grupo voltou a se chamar simplesmente Time Warner em 2003. A Fortune diz que, se o negócio com a AOL não der certo, Terry Semel tem algumas opções na manga. O executivo, de 63 anos - que já foi co-presidente da Warner Bros. -, tem um caixa considerável para aquisições (o Yahoo tem valor de mercado de US$ 35 bilhões e cerca de US$ 3 bilhões em caixa). A possível aquisição do site voltado aos jovens Facebook, por mais de US$ 1 bilhão, vem sendo comentado no mercado há semanas. Uma outra opção de Semel seria simplesmente vender a empresa. A Microsoft, por exemplo, adoraria comprar o Yahoo, ainda dono dos maiores índices de visitas únicas da internet. O Google também adoraria comprá-lo - pelo menos para mantê-lo longe do controle da Microsoft. Para a Fortune, uma venda para a Microsoft poderia ser a melhor opção para os acionistas do Yahoo. Tanto o Yahoo quanto o site MSN, da Microsoft, vêm brigando com o Google pela publicidade na internet. E a compra daria à Microsoft uma sólida posição no Vale do Silício. Se uma fusão como essa fosse concretizada, a receita combinada do Yahoo e do MSN chegaria a cerca de US$ 7 bilhões, o mesmo valor previsto para o Google este ano. De acordo com a revista, uma outra opção para o Yahoo seria uma fusão com o site de leilões online eBay, já que, por ocuparem mercados tão diferentes dentro da internet, poderiam ser complementares. De fato, segundo a Fortune, eBay e Yahoo já vêm costurando uma parceria nos Estados Unidos, e ambas se preocupam com o avanço do Google. Uma eventual fusão entre essas empresas vem sendo discutida há anos. Mas, embora possa parecer tentadora, fontes próximas às empresas dizem ser muito provável que jamais ocorra. O argumento é que os focos das companhias são tão distintos que seria difícil que chegassem a um entendimento. Alternativas Uma outra opção para o Yahoo seria, segundo a Fortune, simplesmente manter seu curso atual. Essa é a encruzilhada da empresa. Semel tem dito que se o Yahoo pode ganhar mais com publicidade na internet e explorando novas áreas, como anúncios em telefone celular, vídeos e sites de relacionamento, fará isso muito bem. ?Com as mudanças no horizonte, me sinto muito instigado com todas essas oportunidades para o Yahoo?, disse Semel este mês, logo depois de anunciar os frustrantes resultados no terceiro trimestre. Apesar do entusiasmo de Semel, segundo a revista, o problema é saber se os acionistas da empresa terão toda essa paciência.