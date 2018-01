Yahoo quer dominar internet móvel no Brasil

O Yahoo anunciou nesta semana que vai oferecer aos três maiores mercados da América Latina - Argentina, Brasil e México - um pacote de serviços de busca para telefones celulares que acessam a internet. Consumidores podem acessar o endereço "m.yahoo.com" para fazer o download do software Yahoo's OneSearch, com informações locais em espanhol e português. O programa oferece buscas logo na página inicial, ao contrário da maioria dos browsers de operadoras, que forçam aos usuários de celulares navegar por várias telas para encontrar os links que desejam. O serviço do Yahoo foi apresentado no início do ano nos Estados Unidos. A busca fica mais rápida e mais relevante, com links locais de notícias, dados financeiros, previsão do tempo, fotos no Flickr e outros sites. No mês passado, o Yahoo fechou acordo com a Telefonica S/A para distribuir seu software entre clientes da empresa de telecomunicações. Se tiver sucesso, a parceria pode fazer com que o Yahoo chegue a mais de 100 milhões de assinantes de linhas celulares. "É possível ver isso como um precursor para nossos parceiros desenvolverem a mesma tecnologia", afirma o vice-presidente da divisão Yahoo's Connected Life, Marco Boerries. O Yahoo tem se esforçado mais para atrair assinantes de serviços de telefonia móvel que de computadores comuns, ao mesmo tempo em que o Google, o principal rival, anunciou uma parceria de longo prazo para criar aparelhos celulares totalmente integrados à internet.