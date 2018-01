Yahoo reforça ferramentas de publicidade dirigida

O grupo de Internet Yahoo oferecerá a seus clientes de marketing ferramentas para criar anúncios mais personalizados e dirigidos aos internautas, em seu esforço por elevar a fatia de mercado que controla no segmento de publicidade gráfica. O Yahoo revelará na segunda-feira um novo sistema chamado SmartAds, que permitirá que anunciantes compilem anúncios na hora, com base no perfil de Internet de um usuário, o qual incluirá dados como sua localização, recentes buscas por produtos e, em certos casos, idade ou renda domiciliar. "Isso começa a acoplar o conceito de publicidade direcionada... à construção do anúncio", disse à Reuters Todd Teresi, vice-presidente sênior de mercados publicitários do Yahoo. As empresas de publicidade na internet desenvolveram tecnologias para melhor identificar os consumidores que visitam sites específicos na Web. Com isso, elas podem encaminhar aos internautas anúncios diretamente relacionados àquilo que desejam comprar. Um desse métodos é conhecido como direcionamento comportamental. Ele acompanha os sites que um usuário tenha visitado para sugerir produtos a ele com base em seus interesses declarados. O mercado para esse tipo de publicidade direcionada deve quase dobrar, para US$ 1 bilhão em 2008, ante este ano, e chegar a US$ 3,8 bilhões em 2011, de acordo com o grupo de pesquisa eMarketer. O SmartAds leva esses métodos de direcionamento um passo adiante, permitindo que agências de publicidade criem modelos de anúncios com diversas variáveis e compilem esses elementos na hora em anúncios dirigidos a leitores específicos. Por exemplo, um internauta que tenha demonstrado interesse em certos modelos de carros e que se conecte de um computador instalado na região de Los Angeles receberia um anúncio sobre um dos carros que lhe interessam combinado a informações sobre a concessionária mais próxima e uma relação em tempo real do estoque de carros disponíveis, explicou Teresi. O maior rival do Yahoo na Web, o Google, também está na corrida pelas verbas de publicidade gráfica. O Yahoo vai lançar o sistema SmartAds inicialmente junto a clientes anunciantes de áreas de turismo, começando por duas companhias aéreas. A empresa tem meta de oferecer o sistema a até quatro segmentos publicitários distintos até o final do ano.