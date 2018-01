Yahoo reformula canal de compras O Yahoo Brasil reformulou seu canal de compras na internet e agora, graças a uma parceria com o site de comparação de preços BuscaPé, aumentará o número de produtos disponíveis para os internautas: serão 7,5 milhões de produtos nas mais de 21 mil lojas, divididos em mais de 38 categorias diferentes. As funcionalidades do site BuscaPé trarão ainda a possibilidade de comparar ofertas por preço, nome, tipo e por lojas. Outra possibilidade é a comparação de preços entre diferentes produtos em ordem crescente ou decrescente, dentro da faixa de preço determinada. A expectativa da empresa é que a nova parceria resultem em um aumento de até 40% na visitação do canal de compras nos próximos seis meses. O site também facilitou as buscas com intuito de compra. Agora é só selecionar a opção Shopping no menu da caixa de busca, na página inicial do Yahoo e digitar o produto desejado. Imediatamente, a busca seleciona as opções disponíveis, com mais agilidade.