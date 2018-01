Yahoo rejeita proposta bilionária da Microsoft

O Yahoo anunciou oficialmente nesta segunda-feira, 11, que rejeita a oferta de compra da Microsoft, de US$ 44, 6 bilhões. A companhia revisou a proposta com consultores legais e disse que o valor sub-avaliava substancialmente a empresa. Os diretores do Yahoo não apresentaram contra-proposta. VEJA TAMBÉM Microsoft oferece US$ 44,6 bilhões pelo Yahoo Yahoo volta a falar sobre fusão com a AOL, diz jornal Especial - O que está em jogo na fusão Microsoft/Yahoo Com a recusa, que demorou 10 dias para ser decidida, analistas esperam que a Microsoft aumente em US$ 5 bilhões a US$ 12 bilhões o valor da oferta. Acredita-se que o Yahoo aceitaria a venda se o valor chegasse a US$ 56 bilhões, o equivalente a US$ 40 por ação. "O conselho de diretores acredita que a proposta da Microsoft sub-avalia substancialmente o Yahoo, levando em conta o valor global da marca, a audiência em todo o mundo, investimentos recentes em soluções de publicidade e a perspectiva de crescimento no futuro", diz o comunicado oficial. A fusão entre Microsoft e Yahoo criaria uma segunda potência no mercado de buscas na internet, liderado hoje pelo Google. No final de semana, fontes ligadas à negociação adiantaram que o Yahoo rejeitaria a oferta. A avaliação é que o valor oferecido, de US$ 31 por ação, é baixo. De acordo com o jornal Wall Street Journal, a proposta também não levava em conta a possibilidade de o negócio ser barrado por agências reguladoras. Analistas do mercado de tecnologia avaliam que a negativa do Yahoo é mais uma estratégia de negociação do que uma recusa propriamente dita - foi o que disse a CNET, por exemplo. Tanto é que nesta segunda-feira, 11, apareceram rumores de que o Yahoo voltou a conversar com outra gigante da internet, a AOL, sobre uma eventual fusão entre as empresas. A possibilidade já havia sido considerada, mas nunca chegou-se a acordos financeiros. Na prática, a percepção é a de que o Yahoo está buscando agregar valor à empresa, para depois vendê-la ou se associar a algum parceiro ou concorrente.