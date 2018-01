Yahoo! rejeita proposta de investidor para venda à Microsoft

O presidente do conselho de administração do Yahoo!, Roy Bostock, rejeitou o desafio do investidor multimilionário americano Carl Icahn, que quer que a companhia reabra negociações com a Microsoft para forçar, assim, a venda da portal de internet ao gigante do setor de informática. Bostock enviou na noite de quinta-feira uma carta ao multimilionário Icahn em resposta a outra que este lhe tinha remetido na quinta-feira e na qual ameaçava iniciar uma luta pela delegação do voto para tomar o controle do conselho de administração do Yahoo!, com o objetivo de substituí-lo com conselheiros favoráveis a uma negociação com a Microsoft. Icahn, que nos últimos dias adquiriu 59 milhões de ações do Yahoo! ou 4,3% da companhia, elaborou uma lista alternativa de dez possíveis conselheiros do portal, entre os quais se encontram, além dele mesmo, o dono da equipe de basquete dos Dallas Mavericks, Mark Cuban, e o ex-executivo de Hollywood Frank Biondi. Bostock rejeitou a lista alternativa de Icahn porque, segundo ele, não acredita que seja do melhor interesse dos acionistas do Yahoo! permitir ao multimilionário e a seu grupo tomar controle da empresa, com o propósito expresso de forçar uma venda do portal a uma companhia que disse publicamente que já não está interessada em comprá-lo.