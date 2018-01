Yahoo rejeitará proposta de compra da Microsoft na 2a O Yahoo rejeitará a oferta de compra da Microsoft, inicialmente de 44,6 bilhões de dólares, por considerar que ela subestima o valor da companhia, disse uma fonte familiarizada com a situação no sábado. De acordo com essa fonte, a gigante de mídia na Internet deve rejeitar a oferta da Microsoft na segunda-feira. Se concretizada, a união entre Microsoft e Yahoo representará a maior fusão da história entre empresas de tecnologia. Em uma série de reuniões na semana passada, a diretoria do Yahoo analisou as alternativas da companhia à oferta de compra pela Microsoft, que, quando anunciada há uma semana, oferecia um prêmio de 62 por cento em relação ao preço da ação do Yahoo. O Yahoo considerou uma aliança com o líder de pesquisas na Internet, Google, para manter sua independência. Caso decida concordar com a oferta da Microsoft, a expectativa é de que o Yahoo busque um pagamento maior por ação do que os 31 dólares oferecidos. (Por Megan Davies)