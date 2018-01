Yahoo Respostas tem um milhão de participações O serviço de perguntas e respostas Yahoo! Respostas, lançado no Brasil há um mês, já chegou à marca de um milhão de perguntas respondidas. O desempenho do Brasil é o segundo melhor do mundo e supera o de países como Inglaterra, México, França e Alemanha. O serviço brasileiro só fica atrás da versão norte-americana, em número de acessos. "O sucesso da ferramenta mostra a facilidade e o interesse que o brasileiro tem para adotar um serviço de busca social. A ferramenta também é importante para ajudar os usuários a buscarem informações que seriam dificilmente encontradas através de uma ferramenta de busca comum", afirma Fabio Boucinhas, Gerente da unidade de Busca do Yahoo! Brasil e responsável pelo projeto no País. A apresentação oficial em língua portuguesa do serviço ocorreu no dia 7 de julho com o vocalista do U2, Bono Vox, que lançou ao mundo a pergunta: O que podemos fazer para acabar com a pobreza? A questão teve cerca de 2.7 mil respostas no Brasil. Em agosto é o mês dos humoristas do Pânico que, até o momento, já receberam cerca de 6 mil respostas às suas perguntas.