Yahoo sai na frente do Google em buscas para celulares O Yahoo lançou na segunda-feira, 19, um sistema de busca para usuários de celulares que apresenta resultados relevantes em termos locais, em um desdobramento que coloca a empresa à frente do serviço oferecido atualmente pelo rival Google. Começando pelos Estados Unidos, e com entrada nos mercados internacionais programados para os próximos meses, a empresa informou que planeja tirar vantagem da natureza inerentemente local de muitas buscas conduzidas via celular. "Agora estamos oferecendo recursos de busca em qualquer celular que disponha de browser", disse Marco Boerries, vice-presidente sênior da unidade de negócios Connected Life da Yahoo. "Estamos produzindo os resultados que os consumidores desejam com apenas uma busca, e não uma lista de links." O Yahoo, que está em desvantagem com relação ao Google nas buscas de internet via computador, nos últimos meses tem avançado em um esforço por superar o rival no mercado de internet móvel, que cresce rapidamente. À medida que as redes ganham velocidade e devido ao fato da maioria dos celulares dispor hoje de programas de navegação pela Web, as empresas de internet estão agindo agressivamente para criar serviços de buscas, e-mail, mapas e outras ferramentas úteis aos telefones dos internautas. O oneSearch, o nome dado pelo Yahoo ao seu serviço de busca para celulares, difere dos serviços de busca na internet devido à maneira pela qual apresenta os resultados. Em lugar das listas secas de links comuns na Web, ele apresenta uma série de informações como manchetes noticiosas, imagens do site fotográfico Yahoo Flickr, listas de empresas, informações sobre o clima local e links para outros sites. Em lugar de mostrar filmes por ordem de popularidade ou de acordo com as resenhas, por exemplo, o sistema do Yahoo primeiro apresenta cinemas locais exibindo um determinado filme, a classificação dos usuários quanto ao filme e manchetes noticiosas referentes a ele. Os usuários só precisam inserir um código postal ou nome de cidade para que o Yahoo oneSearch comece a fornecer resultados locais de busca. Buscando pelo Google, o usuários precisa de muitos outros passos para obter a mesma informação que a oferecida pelo Yahoo oneSearch. "Isso não derruba sozinho o Google, mas o Yahoo tem levado a disputa para um ponto de partida muito específico --cidade ou bairro", disse o analista Mike McGuire, do Gartner. "O contexto de buscas por celular será muito local. Esse ponto de partida é importante, como saber informações de trânsito onde estou." Cobertura O Yahoo informou que começou a oferecer o oneSearch em 85% dos celulares dos Estados Unidos equipados com browsers. "Podemos alcançar literalmente centenas de milhões de celulares nos EUA", disse Boerries. Os resultados de pesquisa aparecem em uma única página e são priorizados por categorias que são baseadas em cálculos que os computadores do Yahoo fazem sobre o tipo de informação que o usuário está tentando obter. Até agora neste ano, o Yahoo assinou acordos para exibir as ferramentas de software Yahoo Go, que incluem o serviço oneSearch, com quatro das cinco maiores fabricantes de celulares do mundo: Nokia, Motorola, Samsung e LG Electronics. O Yahoo promete ajudar uma série de anunciantes a alcançarem clientes. Uma vez que as buscas acontecem no celular, o usuário pode ligar diretamente para o anunciante com apenas um clique na página exibida em seu aparelho. "A última versão da busca do Yahoo é muito boa", disse McGuire. "A pergunta agora é como eles conseguirão receita", disse o analista do Gartner, acrescentando que podem ser necessários vários trimestres para que o Yahoo veja um impacto significativo em seus resultados financeiros.