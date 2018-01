Yahoo sofre queda na receita de publicidade, ações caem

A receita do segundo trimestre despencou 13 por cento, para 1,57 bilhões de dólares, ante o mesmo período em 2008, uma vez que os anunciantes mantiveram seus gastos limitados.

Excluindo os custos de aquisição em curso --a parte da receita que é dividida com os parceiros do Yahoo--, a empresa teve receita líquida de 1,14 bilhão de dólares, em linha com a expectativa média de analistas, segundo a Reuters Estimates.

A receita da empresa com publicidade baseada em pesquisas na Internet caiu em 15 por cento em relação ao mesmo período em 2008, enquanto a receita para publicidade em destaque caiu 14 por cento.

"Estamos passando por um momento difícil em todos os setores na publicidade, incluindo o de Internet", disse o analista da RBC Capital Markets Ross Sandler. "Eles estão sendo afetados desproporcionalmente devido a uma super exposição à publicidade de maior destaque, que é uma área em que eles têm sido especialmente fracos".

A receita do Yahoo ficou dentro de suas expectativas, mas "um pouco menos" do que Wall Street esperava, acrescentou Sandler.

O Yahoo projetou que a renda com operações no trimestre atual ficará na faixa de 55 milhões de dólares e 65 milhões, representando uma queda em relação aos 76 milhões de dólares do segundo trimestre.

A empresa projetou ainda um fluxo de caixa operacional de entre 330 milhões de dólares e 370 milhões de dólares, em comparação com a previsão média de analistas de 413,5 milhões de dólares, de acordo com a Reuters Estimates.

"Parece que a orientação é um pouco pequena para o terceiro trimestre", disse o analista da Brigantine Advisors Colin Gillis. "Mas ela (a presidente-executiva do Yahoo, Carol Bartz) provavelmente está se movendo para o jogo de 'guiar e superar'".

O Yahoo postou um lucro líquido de 141 milhões de dólares, ou 0,10 dólar por ação, ante lucro de 131,2 milhões de dólares, ou 0,09 dólar por ação, no mesmo período do ano passado. Analistas, na média, esperavam lucro de 0,08 dólar por ação.

As ações do Yahoo caíram 0,44 dólar, ou 2,6 por cento, para 16,31 dólares, dos 16,75 dólares do fechamento do índice Nasdaq.

(Reportagem de Alexei Oreskovic e Anupreeta Das)