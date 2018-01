Yahoo supera Google em satisfação de usuários nos EUA

O Yahoo pode estar passando por dificuldades para convencer Wall Street sobre suas perspectivas futuras, mas pela primeira vez seus usuários deram uma avaliação aos serviços do site melhor do que a recebida pelo Google, revela uma pesquisa divulgada nesta terça-feira, 14. Dados do Índice de Satisfação do Consumidor Americano da Universidade de Michigan (ACSI, na sigla em inglês) mostram um crescimento do Yahoo de 3,9 pontos porcentuais em um ano, para 79 pontos de 100 possíveis, enquanto a avaliação do Google caiu 3,7 pontos, para 78%. Enquanto o Google segue como principal ferramenta de busca da internet, a presença do Yahoo na rede ganha destaque por sua variedade de sites, email, redes sociais e outros serviços, de acordo com a pesquisa. A percepção positiva do Yahoo tem como base uma reformulação de seu site principal e as várias ramificações que estão ganhando espaço na Web, disse Larry Freed, diretor-executivo da ForeSee Results, que patrocinou a pesquisa do ACSI. "As pessoas se sentiram confortáveis com a interface (do Yahoo)", disse ele. "Eles também fizeram um bom trabalho ao continuar sendo dominantes em comunidades e subfunções do portal. Essa sempre foi a força do Yahoo." Enquanto o Google segue muito forte nas buscas, quando se trata de navegação, os internautas buscam novidades ano a ano para dizer que estão mais satisfeitos, segundo Freed. "Para o consumidor médio, o que você vê no Google hoje é o que você via três anos atrás", Freed disse à Reuters. Mesmo tendo desenvolvido seus próprios e-mail, ferramentas da área de trabalho e messenger, entre outros utilitários, o Google não deu muita atenção aos usuários comuns, disse ele. "O Google precisa encontrar uma forma de tirar vantagem desses grandes aplicativos que desenvolveu", disse Freed. "Não necessariamente por propaganda, mas com um marketing melhor." Rivais menores dos gigantes norte-americanos também tiveram o índice de satisfação pesquisados. O site de buscas Ask.com, da IAC/InterActiveCorp, cresceu 5,6 pontos porcentuais, para 75%, graças a uma melhora em sua tecnologia de busca e uma ambiciosa campanha de publicidade incomum para o setor. A AOL, da Time Warner, que transferiu seu foco de serviços de acesso à internet para tornar-se uma provedora de e-mail e entretenimento online, caiu mais de 9 pontos porcentuais, para 67%. O método ACSI usa dados de entrevistas com quase 70 mil consumidores para medir a satisfação deles com mais de 200 companhias de 45 setores. Os números do mercado de internet foram compilados no segundo trimestre com pelo menos 250 respondentes para cada companhia pesquisada.