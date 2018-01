Yahoo tem soft gratuito que transoforma PC em gravador digital Vai sair hoje à noite e não quer perder o episódio do seriado favorito? Não vai estar em casa na hora da novela? São poucas as suas opções. Você pode apelar para o bom e velho videocassete; pode comprar um gravador de DVDs (preferencialmente um com HD interno para evitar queimar discos a torto e a direito); pode transformar seu PC em um gravador de vídeo digital. E o bom é que a terceira opção pode sair ´quase´ de graça. É que o portal Yahoo acaba de disponibilizar a versão beta de um aplicativo que dá a microcomputadores a possibilidade de gravar programas direto no HD. A expressão ´quase´ é porque o usuário precisa contar com uma placa sintonizadora de sinais de TV devidamente instalada no micro. Preenchido este requisito, basta baixar o Yahoo go for TV para começar a fazer suas gravações. O programa, que atualmente está na versão beta (edição de demonstração, que guarda as principais funções mas que ainda está em desenvolvimento). Em seguida, é só conectar a TV ao micro para que o PC grave os vídeos. O programa também roda DVDs e arquivos baixados da internet como clipes de vídeo, música e fotos digitais. O software exige 20 GB de espaço em disco para armazenagem de programas e o requisito mínimo é que o PC tenha pelo menos 512 MB de RAM e um processador de 1GHz ou superior. Depois de gravados, os vídeos podem ser assistidos no próprio PC ou em uma TV convencional. Para tanto, claro, é preciso que os dois aparelhos estejam conectados por cabos que transmitam os sinais de áudio e vídeo. Nos EUA, consumidores levam vantagem no uso do software, pois é possível baixar, eletronicamente, os horários da programação da TV, o que permite agendar gravações de vídeo com antecedência.