Yahoo terá executivo contra fraude em links patrocinados O Yahoo apontou um executivo sênior exclusivo para comandar os esforços da empresa no combate às fraudes em seu programa de publicidade vinculada a resultados de busca, os chamados links patrocinados, em um esforço por reforçar a confiança dos anunciantes. O Yahoo, segundo maior provedor de publicidade cujos pagamentos se baseiam no número de visitas que os anúncios atraem, depois do Google, anunciou que Reggie Davis, advogado que trabalha para a empresa há sete anos, assumirá o posto de vice-presidente de qualidade de mercado, que acaba de ser criado. A empresa de internet também revelou pela primeira vez que descarta como inválidas ou de qualidade inferior entre 12 e 15% das visitas de internautas aos anúncios que veicula. No caso de visitas inválidas, o Yahoo não cobra do anunciante. O Google também informou, no mês passado, que seus computadores rejeitam automaticamente até 10% das visitas a anúncios que poderia cobrar, considerando-as inválidas. Não se sabe até que ponto os dois números são comparáveis, porque não existe critério setorial padronizado quanto ao que define a validade de uma visita a um anúncio. "Precisamos eliminar parte da inconsistência quanto a isso", disse Davis, que era diretor jurídico associado e cuidava dos processos judiciais do Yahoo, o que o levou a se envolver na defesa da empresa em processos por fraude publicitária. Divergências Embora o assunto seja misterioso para a maioria das pessoas, é um tema quente entre os clientes da publicidade online, os quais acreditam que as fraudes publicitárias talvez estejam inflando indevidamente os preços que eles pagam por anúncios. Tanto o Google quanto o Yahoo já encerraram por acordo processos coletivos movidos contra as empresas que foram acusadas de proteger os clientes contra os problemas. As fraudes podem ocorrer quando responsáveis por sites tentam fazer o sistema de anúncios contar como verdadeiras visitas a sites que não foram realizadas por usuários reais, ou quando concorrentes usam sistemas automatizados para criar falsas visitas, elevando o custo publicitário pago por um rival.