Yahoo terá vídeos do programa ´60 Minutes´ A rede de TV norte-americana CBS fechou uma parceria com o portal Yahoo pelo qual disponibilizará matérias do programa jornalístico 60 Minutes na internet. As primeiras matérias devem subir para o site em meados deste ano, mas o site fará um piloto neste domingo com uma entrevista com o jogador de golfe Tiger Woods. Para a CBS, o acordo permitirá a uma grande audiência ter acesso a materiais do programa, o que não aconteceria de outra forma. O objetivo da empresa, segundo um porta-voz, é de divulgar o programa entre o público jovem e que procura a Web como fonte de informação. A parceria com grandes provedores de conteúdo para vídeo é uma mudança recente na estratégia do portal Yahoo, que, por um período, dedicou-se à montagem de equipes para a produção de conteúdo próprio em vídeo para a internet. Algumas matérias do jornalístico 60 Minutes são veiculadas na TV aberta brasileira em programas da Rede Record.