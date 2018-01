Yahoo testa nova rede social, batizada de 'Mash'

O Yahoo anunciou neste domingo, 16, que está testando experimentalmente uma nova rede social chamada Mash, que facilitaria entre usuários do portal a troca de informações sobre as próprias vidas com amigos e familiares. Veja também: Orkut perde popularidade e sai do ranking das redes sociais Facebook ganha versão 'animal' nos EUA Alguns usuários começaram a receber convites para participar da comunidade na última sexta-feira. Um porta-voz da companhia descreveu o Mash como um serviço de nova geração independente das redes sociais já oferecidas pelo Yahoo há dois anos e meio. Mesmo que o Yahoo já estivesse na frente das outras empresas de internet ao abraçar a tendência de compartilhamento de arquivos a partir de comunidades como Flickr, a companhia luta para lançar um produto na maior e mais nova tendência da web: redes sociais. O Mash inicia um novo nível de competição com outros sites do gênero, como o MySpace, da New's Corp, Facebook, Bebo ou Orkut, do Google, que têm atraído dezenas de milhões de usuários ao redor do mundo. A empresa, sediada no Vale do Silício, enfatiza que o novo serviço ainda está em fase inicial de testes. Uma das ferramentas do Mash é a possibilidade de usuários editarem o perfil dos amigos e adicionarem depoimentos, sujeitos à aprovação do dono do perfil. "A inovação do novo produto é importante para o Yahoo e continuamos a testar vários novos serviços para medir o retorno de nossos usuários. Mash, um serviço experimental de relacionamento, é um exemplo entre esses testes", afirmou o Yahoo em comunicado. Além da nova funcionalidade, o Mash poderia se conectar com uma variedade de já existentes serviços e aplicativos do Yahoo, como Widgets, sendo usado tanto como um perfil público do usuário para toda a internet como apenas para um grupo de amigos, dependendo da escolha de cada um. O Yahoo tem mais de 500 milhões de usuários por mês em seus vários serviços, incluindo 250 mil contas de e-mail.