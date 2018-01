Yahoo! traz Web 2.0 para correio eletrônico O portal Yahoo! acaba de colocar à disposição dos internautas brasileiros a nova versão do seu serviço de e-mail em língua portuguesa. O webmail entra definitivamente para a Web 2.0 com o novo serviço. Graças à plataforma utilizada, o novo Yahoo! Mail vai funcionar como um aplicativo, no qual o usuário poderá arrastar mensagens para pastas diretamente, além de abrir várias mensagens ao mesmo tempo através do uso de abas. Outras funcionalidades também vão facilitar a vida do internauta, como a agenda online integrada, a lista de contatos, o painel de leitura de mensagens e a verificação automática de e-mails. Além de ainda mais rápido e com uso mais fácil que a versão anterior, o novo e-mail assimila características associadas aos conceitos de web participativa e 2.0, como a integração maior à leitura de fontes de conteúdo RSS, como notícias e blogs, menus acessíveis pelo botão direito do mouse e preenchimento automático de endereços de e-mails cadastrados na lista de contatos.