Yahoo usará serviço do Google em novo desafio à Microsoft

O portal de internet Yahoo anunciou na quarta-feira, 9, que usará de forma temporária o serviço de publicidade AdSense do Google, o qual lhe permitirá incorporar os anúncios deste último às buscas feitas em seu portal nos Estados Unidos. Trata-se de um novo desafio à Microsoft, que já havia anunciado sua intenção de adquirir o Yahoo. O uso estará restrito ao site do Yahoo nos EUA, durará até duas semanas e não ultrapassará os 3% de buscas feitas por meio deste portal de internet, afirmou a companhia em comunicado. O Yahoo afirmou que o lançamento "não significa necessariamente" que o portal vá fazer parte do programa AdSense ou que terá outras relações comerciais com o Google. O anúncio do Yahoo recebeu uma resposta imediata da Microsoft, que tenta comprar o portal de internet. O responsável de assuntos legais da Microsoft, Brad Smith, assegurou em comunicado que "qualquer acordo definitivo entre o Yahoo e o Google aglutinaria mais de 90% do mercado de busca por anúncios nas mãos do Google". Segundo Smith, isto faria com que o mercado fosse "muito menos competitivo, em forte contraste com nossa própria proposta de adquirir o Yahoo", afirmou. Disputa Na última semana, a imprensa especulou sobre diversos negócios envolvendo o cobiçado Yahoo. Na quarta-feira, 9, o jornal The New York Times afirmou que a News Corporation, a empresa do magnata Rupert Murdoch, teria iniciado negociações com a Microsoft para a compra do Yahoo. A operação combinaria um consórcio envolvendo Yahoo, Microsoft, News Corporation e MySpace, que dominaria o panorama da internet, segundo o jornal. As conversas abrem um novo capítulo na tentativa de aquisição que começou há duas semanas, quando a Microsoft ofereceu US$ 44,6 bilhões pelo portal. Uma outra possível fusão, dessa vez entre o Yahoo e a AOL, unidade de Internet da Time Warner, foi citada pelo Wall Street Journal e confirmada por uma fonte próxima às negociações. Segundo a fonte, o Yahoo receberia um investimento em dinheiro da Time Warner em troca de uma fatia de 20 por cento no negócio combinado entre Yahoo e AOL. Um acerto entre Time Warner e AOL seria parte da prolongada estratégia do Yahoo na qual a empresa passaria as operações de propaganda em mecanismo de busca para o Google, afirmou a fonte.