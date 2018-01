Yahoo vai criar perfil único de usuário para todos seus sites

O Yahoo está trabalhando para reunir os vários serviços espalhados pelo seu site para que os usuários possam gerenciar todas as suas próprias informações num único local e compartilhá-las com amigos pela rede. "Não estamos construindo uma nova rede social", disse o vice-presidente de tecnologia, Ari Balogh, a mais de mil ouvintes na conferência Web 2.0 Expo em San Francisco nesta quinta-feira. "Estamos construindo relações sociais em tudo que fazemos." O esforço é parte de um plano maior para que o usuário tenha mais facilidade ao compartilhar informação com outros usuários Yahoo e em sites que desenvolvam aplicativos que usem atributos Yahoo, com o intuito de ajudar a maior companhia web de mídia a acompanhar redes sociais como Facebook e MySpace. "Estamos literalmente no processo de reagrupar o Yahoo de dentro para fora", apontou Balogh. Perfis unificados de usuário e o esforço para facilitar o compartilhamento de informação entre os internautas com seus amigos é parte da estratégia "Y!OS", mais ampla, a ser apresentada no final deste ano, segundo o executivo. Balogh explicou que o plano de unificação dará aos usuários do Yahoo controle de privacidade para decidir que dados eles realmente querem revelar de si mesmos. "Estamos rumando para unificar todos os perfis por todo Yahoo", afirmou Balogh, cuja indicação para o posto de vice-presidente de tecnologia foi anunciado em 29 de janeiro, uma dia antes da oferta da Microsoft de 31 dólares por ação em dinheiro e ações por uma fusão com o Yahoo. A Microsoft deu um prazo até sábado para que o Yahoo concorde com o acordo nos termos apresentados ou enfrentará uma campanha de ofertas hostis.