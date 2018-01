Yahoo vai fornecer músicas para player da SanDisk A produtora de memória flash e tocadores digitais SanDisk anunciou nesta segunda-feira que o portal Yahoo oferecerá serviços de canções para seu player de música digital Sansa Connect. O Sansa Connect permite que os usuários escutem músicas no típico formato MP3, mas também oferece conexão sem fio à Web, possibilitando que as pessoas façam download do serviço do Yahoo sem ter que ligar o aparelho a um computador pessoal. O player de música digital da SanDisk, lançado em janeiro, está disponível para venda nos Estados Unidos, de acordo com a empresa, que afirma ser a segunda maior no segmento de players de MP3 nos EUA atrás apenas da Apple, fabricante do iPod.