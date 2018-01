Yahoo vai recusar proposta bilionária da Microsoft, diz jornal

Os conselheiros do Yahoo decidiram recusar a proposta de US$ 44,6 bilhões oferecidos pela gigante de informática Microsoft para tomar o controle da empresa de internet, segundo informou a edição deste sábado, 9, do jornal Wall Street Journal. VEJA TAMBÉM Microsoft oferece US$ 44,6 bilhões pelo Yahoo Crescem negociações entre Yahoo! e Google, diz jornal Acionista japonês do Yahoo admite conversas sobre Microsoft Especial - O que está em jogo na fusão Microsoft/Yahoo O conselho teria estimado que a oferta de US$ 31 por ação do Yahoo "subvaloriza enormemente" a empresa e não levaria em conta os riscos de que o negócio poderia ser bloqueado por agências reguladoras. A decisão foi tomada durante reunião realizada nesta sexta-feira, 8, na sede do Yahoo, em Sunnyvale, Califórnia. Agências internacionais e blogs de tecnologia chegaram a anunciar que o resultado da reunião seria divulgado na própria sexta-feira. De acordo com o Wall Street Journal, o Yahoo enviará nota oficial à Microsoft nesta segunda-feira, 11, explicando o posicionamento da empresa. A notícia já começou a repercutir na blogosfera e na imprensa especializada internacional. O site CNET News, por exemplo, avalia que o recuo do Yahoo "soa mais como estratégia de negociação" para aumentar o valor da proposta para US$ 40 por ação do que uma rejeição definitiva.