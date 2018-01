Yahoo vai recusar proposta milionária da Microsoft, diz jornal Os conselheiros do Yahoo decidiram recusar a proposta de US$ 44,6 bilhões oferecidos pela gigante de informática Microsoft para tomar o controle da empresa de internet, segundo informou a edição deste sábado, 9, do jornal Wall Street Journal. O Conselho teria estimado que a oferta de US$ 31 por ação do Yahoo "subvaloriza enormemente" a empresa e não levaria em conta os riscos de que o negócio poderia ser bloqueado por regulamentações governamentais.