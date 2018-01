Yahoo volta a falar sobre fusão com a AOL, diz jornal

O Yahoo voltou a conversar sobre fusão com outra gigante da internet, a AOL, como forma de se defender da proposta de compra da Microsoft, afirma reportagem publicada pelo jornal The Times nesta segunda-feira, 11. VEJA TAMBÉM Microsoft oferece US$ 44,6 bilhões pelo Yahoo Yahoo vai recusar proposta bilionária da Microsoft, diz jornal Especial - O que está em jogo na fusão Microsoft/Yahoo Sem citar as fontes, o jornal diz que o Yahoo também considera fazer acordos com o concorrente Google e a Disney. O texto afirma também que o Yahoo já tentou se fundir com a AOL outras vezes, mas nunca chegaram a preços que compensassem para as duas companhias. As partes mencionadas não foram encontradas pela Reuters para comentar o assunto.