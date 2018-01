Yoomba permite fazer ligação telefônica via e-mail

"É só ligar para o meu e-mail." Esse convite, aparentemente contrário ao senso comum, é o que a Yoomba, uma empresa novata de Israel, permitirá aos usuários por meio de um serviço online no qual qualquer pessoa com um e-mail poderá usar mensagens instantâneas e telefonia via Web. A Yoomba afirma que tornou o processo de ligação via internet tão simples quanto o envio de e-mails, sem necessidade de registrar nem de lembrar números de telefone. Basta um clique em um convite enviado pelo amigo na forma de link e será possível conversar gratuitamente. A base do serviço é uma tecnologia peer-to-peer que transforma cada máquina individual em uma colaboradora numa rede telefônica. Os usuários precisam apenas do computador e de um aparelho de telefone. As ligações entre computadores funcionam pelo compartilhamento de banda disponível entre os usuários, de forma semelhante à que já acontece em serviços como o Skype, de acordo com Elad Hemar, presidente-executivo da Yoomba. "Até o momento, diversos serviços de mensagens instantâneas eram sistemas fechados", disse Hemar, co-fundador da Yoomba. "Nós permitimos que o usuário converse com todos os seus contatos de e-mail, reunindo-os em um só lugar." Convergência O software da Yoomba permite que os usuários liguem para qualquer pessoa que disponha de um endereço de e-mail que funcione com Outlook, Outlook Express, Microsoft Hotmail, Yahoo Mail ou Google Gmail. A empresa em breve planeja acrescentar outros serviços de e-mail e de listas de e-mail para redes sociais. "Essa é a nova Internet. Não é mais a Internet separada e dividida dos portais", afirmou Hemar. "Tomamos a única rede universal --a do e-mail-- e criamos nosso serviço com base nela." A empresa tem 20 funcionários e foi criada em Herzelia, Israel, mas agora tem sede em Menlo Park, na Califórnia, no escritório de um dos seus investidores em um grupo de venture capital. "Se você tiver meu e-mail, pode me ligar", disse Hemar. "Pode ligar até para quem não seja parte do sistema Yoomba."