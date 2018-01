YouPix 2012 anuncia sua programação Ray Chan não é um nome conhecido pelo enorme público da internet, ao contrário de seu site. Enorme repositório de conteúdo gerado online - a maioria por amadores - o 9Gag já virou referência quando o assunto é cultura da internet. E ele também é a grande atração da edição deste semestre do YouPix, o maior evento do gênero no Brasil, que acontece em São Paulo entre os dias 3 e 5 de julho, no Porão das Artes da Bienal, no Parque do Ibirapuera.