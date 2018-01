YouPix cresce em 2012 e ganha mais espaço O já tradicional YouPix, maior evento de cultura da internet do Brasil, mudou de endereço e de tamanho. As últimas edições foram realizadas no Porão das Artes, no prédio da Bienal, no Parque do Ibirapuera. Na edição deste ano, o festival subiu para o segundo andar do prédio da Bienal, o que significa um espaço quatro vezes maior que o anterior - o que naturalmente significa mais debates, shows e palestras.