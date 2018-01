YouPix discute o papel da fama na era digital Quer tornar-se uma celebridade virtual? Realizado na semana passada pela revista de cultura digital Pix no Espaço Gafanhoto, em São Paulo, as discussões do YouPix convergiram para tentar responder à pergunta: "como fazer sucesso na internet?" Além do bate-papo com Chad Nicholson, do Improv Everywhere (veja ao lado), o YouPix botou na roda discussões sobre moda na internet, como fazer vídeos para o YouTube, como fazer para "bombar" a sua banda na rede e como ganhar seus "15 MB" de fama no mundo virtual. Uma das palestrantes, a cantora Jake, que fez sucesso no YouTube com o axé católico "Pó para com Pó" – com o qual até cantou em trio elétrico no Carnaval em Salvador –, deu o tom das discussões: "Qualquer um pode tornar-se uma celebridade na internet. Até eu consegui", disse ela, que despontou por conta de um vídeo postado por uma TV católica. R.M.