YouTube ajuda inglês a fazer parto improvisado de seu filho

Um pai inglês contou com a ajuda urgente e improvisada do YouTube para fazer em casa o parto de seu filho, já que não houve tempo de esperar uma ambulância. Segundo informou nesta sexta-feira, 1º, a BBC, Marc Stephens, morador de Redruth, na Cornualha, recorreu a um vídeo do site para aprender, na hora, a fazer o parto de sua mulher que não conseguiria esperar.

O casal havia planejado ter o bebê em casa, mas Jo Stephens admitiu que os planos falharam quando o parto se adiantou inadvertidamente. "Olhei na internet vídeos sobre como ajudar a nascer a um bebê, assim que minha mulher começou a passar mal e, basicamente, os usei", disse Marc, afirmando que os vídeos "serviram para me tranquilizar e tornar as coisas mais fáceis".

Sem dúvida também o ajudou, quando viu que a cabeça do bebê (um menino de 2,5 quilos) começava a sair: "este é nosso quarto filho e enquanto, com o primeiro, passei a maior parte do tempo junto à cabeceira da cama da minha mulher, desta vez não tive medo de estar mais perto de onde ele sabia".