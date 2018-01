YouTube anuncia os vencedores de seu ´Oscar´ O portal de vídeos YouTube anunciou neste domingo os vencedores do YouTube Vídeo Awards em sete categorias diferentes, escolhidas pelos usuários do serviço. Entre os vencedores estavam clipes conhecidos do público mundial como o clipe da banda Ok Go sobre esteiras ergométricas e a série cômica Ask a Ninja, em que um comediante vestido como os soturnos guerreiros japoneses responde às mais variadas perguntas dos internautas (a série tem até site próprio com todos os episódios, disponível neste link) e a adorável animação Kiwi, ou o vídeo do australiano Juan Mann, que oferecia ´abraços grátis´ premiado como o ´mais inspirador´. Todos os vídeos vencedores podem ser acessados nesta página criada pelo YouTube.