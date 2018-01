YouTube apaga 30 mil vídeos japoneses O portal de vídeos YouTube deletou 29549 arquivos de vídeo com clipes musicais, desenhos e filmes japoneses, que haviam sido colocados no site sem a autorização de seus proprietários, essencialmente emissoras de TV. Embora o portal tenha uma política de sempre remover material ilegal quando avisado, executivos das empresas se mostraram irritados com a necessidade de vigiar o serviço em busca de cópias irregulares de seus materiais.