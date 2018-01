YouTube bloqueia videoclipes para usuários britânicos

Os internautas britânicos não poderão ver, a partir desta segunda, os clipes musicais mais acessados no YouTube, por causa de uma disputa sobre licenças autorais entre o Google e a entidade do Reino Unido que arrecada royalties para compositores (PRS, a Performing Rights Society). A Google, proprietária do portal de vídeos mais popular da rede, informou que as restrições começam a valer a partir desta segunda, ainda que há vários dias todos os vídeos profissionais já estivessem afetados por essa limitação. O gigante da internet descreveu a medida como "dolorosa" e admitiu que ela causará "uma grande decepção" aos usuários. O Google e a PRS não chegaram a um acordo sobre os termos das licenças de direitos autorais para que os vídeos possam continuar sendo vistos no Reino Unido. Em um comunicado, a PRS expressou sua "comoção" pela "medida drástica" adotada pela Google, porque os músicos também sofrerão com ela, além dos usuários. A PRS assegurou que a Google quer pagar uma quantidade "significativamente menor do que a que vinha pagando até agora aos compositores", enquanto que o presidente do YouTube afirmou que a oferta da PRS iria ultrapassar os valores previamente combinados. "Nossa licença prévia com a PRS venceu e não conseguimos chegar até agora a um acordo para renová-la em termos que sejam economicamente sustentáveis para nós", se manifestou a Google, que qualificou de "proibitivas" as tarifas que a PRS quis cobrar pelos direitos de autor. "A PRS está nos pedindo uma quantidade de dinheiro muitas vezes maior do que a licença que tínhamos até agora", acrescentou. Além disso, informou, "a PRS não quer informar quais canções estariam inclusas na licença e quais não estariam. É a mesma coisa que pedir a alguém que compre um CD sem que ele saiba que músicas há nele". A PRS se declarou "escandalizada". "Em nome dos consumidores e dos compositores, estamos consternados pela atitude da Google de bloquear o acesso de clipes para usuários do YouTube no Reino Unido".