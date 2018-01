YouTube começa a apagar vídeos piratas O YouTube, popular portal de vídeos comprado pela Google, começou a retirar do site vídeos protegidos por direitos autorais desde o último final de semana. Entre os materiais que começaram a ser apagados estão vídeos do canal de TV Comedy Central, que é ligado ao grupo Viacom, dono da MTV, e envolve clipes de vídeo com episódios do desenho animado ´South Park´, entre outras atrações. O site, que hospedava episódios inteiros, ainda mostra vários clipes do Comedy Central, mas mesmo clipes mais curtos estão sendo removidos conforme são colocados no ar pelos usuários do YouTube O canal de TV notificou o YouTube sobre as centenas de cópias de vídeos que estavam no site. A retirada acontece logo após cerca de 30 mil clipes terem sido apagados do site, contendo programas de TV e vídeos musicais japoneses.