YouTube cria página para receber vídeos do Réveillon O portal de vídeos YouTube criou uma área em seu site no qual quer hospedar vídeos do Réveillon em várias partes do mundo. A nova área está recebendo arquivos que contenham resoluções de ano-novo, desenhos, imagens da comemoração do Réveillon e outras celebrações. Os melhores vídeos podem ser exibidos na homepage do portal durante os dias 31, neste domingo, é 1º de janeiro, segunda-feira. A campanha também recebe destaque na página principal do site, que exibe a estampa da Chevrolet, patrocinadora da ´edição especial´. O portal também deve ter material promocional especial sobre o Réveillon, feito em parceria com a Warner Music, que proverá vídeos de shows na virada do ano em Nova York, Los Angeles e Houston. Embora interessante, a idéia atraiu poucos usuários: até o final da tarde deste domingo, a página especial exibia pouco mais de 50 arquivos, alguns inclusive do Réveillon de 2005-2006.