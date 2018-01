YouTube é a invenção do ano, segundo a revista Time A revista Time escolheu o portal de vídeos YouTube como a invenção do ano, graças à forma criada para que as pessoas possam compartilhar arquivos de vídeo pela internet. O portal de vídeos ganhou de outras invenções como o Gardasil, uma vacina da farmacêutica Merck que previne alguns tipos de câncer sexualmente transmissíveis.