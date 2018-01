YouTube em mandarim é censurado na China

O site de vídeos YouTube foi bloqueado nesta quinta-feira, 18, em Pequim, em Xangai e em outras cidades chinesas, coincidindo com o lançamento de uma nova versão em mandarim do famoso portal. O bloqueio também coincide com a realização esta semana do 17º Congresso do Partido Comunista da China (PCCh), em dias nos quais o acesso geral a muitas páginas da internet foi dificultado. Em fóruns da internet como o Danwei.org, que costuma falar do bloqueio e desbloqueio de sites na China, houve informações do problema de acesso ao YouTube por volta da meia-noite, e continua sendo impossível entrar na página. "Suspeito que a razão do bloqueio é o lançamento de uma versão em chinês", disse EM um fórum da internet um empresário residente na China e responsável pelo portal de vídeos Tudou.com, principal rival do YouTube no mercado chinês. "É um exemplo típico dos erros que as companhias estrangeiras cometem quando tentam fazer negócios na China", acrescentou. Em Hong Kong - onde não se aplicam as mesmas regras de censura e controle da informação que no resto da China -, continua havendo hoje acesso tanto ao site internacional do YouTube quanto da nova versão em chinês. Outros sites O governo chinês também bloqueou sites de busca norte-americanos, como Google, Yahoo e Windows Live Search, redirecionando automaticamente os internautas chineses para a página da ferramenta chinesa Baidu. O Google confirmou o bloqueio, e declarou que "espera que o serviço seja reestabelecido em um futuro muito próximo", segundo a agência France Presse. No site Great Firewall of China, mantido por um grupo de empresas e profissionais que militam contra a censura chinesa à internet, é possível consultar que endereços estão bloqueados entre usuários chineses. O portal estadao.com.br, por exemplo, é proibido. A China é o segundo país do mundo em número de internautas, com mais de 170 milhões de usuários, e aumentam a cada dia os protestos destes contra o controle que Pequim quer exercer sobre a rede.