YouTube está fora do ar Pessoas que tentaram acessar vídeos no portal YouTube se depararam com uma mensagem indicando que o serviço está passando por mudanças técnicas. Sem dar maiores detalhes, tudo o que o site mostra é um diagrama técnico mostrando como funciona o fluxo de solicitações de usuários, e a distribuição de arquivos de vídeo pela internet. A atualização pode ser uma resposta às melhorias implementadas na semana passada pelo serviço de vídeos do Google, que adotou ´tags´ (marcações), espaço para comentários e um ranking dos vídeos mais acessados. Da última vez que fez uma atualização, o YouTube incluiu lista de arquivos favoritos, índice de popularidade de arquivos e novos controles como o ajuste de volume no tocador de vídeos do serviço.