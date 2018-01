YouTube estréia anúncios associados a vídeos O portal de vídeos YouTube está com novos modelos de publicidade. Além de trazer anúncios da rede de TV Fox em sua página principal, está mostrando vídeo patrocinado pela gravadora Warner Music, e que promove o CD da herdeira da rede de hotéis Hilton, Paris Hilton, que além de celebridade e atriz investe agora na carreira de cantora. A receita destas novas fontes se somará ao acesso a conteúdo patrocinado e banners publicitários no site. O curioso é o banner na homepage do YouTube alusivo ao seriado "Prision Break", da rede Fox, que uma unidade da News Corp, empresa dona do rival do YouTube, o site MySpace. Com o vídeo patrocinado pela Warner, o YouTube quer estrear canais patrocinados, permitindo a anunciantes criar áreas específicas dentro do site para veicular seus vídeos.