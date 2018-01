YouTube estréia recurso de vídeos relacionados

O portal de vídeos YouTube estreou nesta quinta-feira uma nova funcionalidade, que permite ao usuário conferir uma imagem de amostra de outros clipes relacionados. Tudo o que o usuário precisa fazer é passar o mouse sobre a parte inferior do vídeo, acima da barra de controle, para visualizar miniaturas de outros vídeos. O recurso é animado e lembra o efeito de transição entre programas ativos no sistema operacional Mac OS X, da Apple, ou recursos similares disponíveis no Windows Vista da Microsoft. Basta clicar nessas miniaturas para que o usuário acesse o vídeo correspondente. O interessante é que o vídeo seguinte é aberto na mesma janela, quando o usuário visualiza o vídeo embutido em um site ou blog fora do YouTube (os chamados arquivos ´embeded´). Para alternar entre os vídeos, surgem duas abas nas laterais da janela de visualização do clipe. A novidade, no entanto, não se estende a todos os vídeos do portal. Um arquivo com o recurso animado pode ser visualizado neste link.