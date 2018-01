YouTube faz upgrade para permitir canais personalizados O portal de vídeos YouTube, que armazena e estabelece um ranking de milhares de vídeos, fez uma atualização em seu serviço nesta sexta e, agora, os usuários podem criar canais personalizados com vídeos usando as ´tags´, marcações que dividem os vídeos em gêneros e categorias. Segundo a empresa, o objetivo é facilitar às pessoas compartilhar os vídeos favoritos com outros usuários com os mesmos gostos. O movimento visa tornar o serviço mais atraente para usuários em geral, fugindo dos vídeos que se tornam uma febre momentânea atraindo milhares de usuários para um único arquivo. Com os ajustes, cada usuário poderia ter uma TV personalizada de acordo com seus interesses pessoais. Atualmente, a popularidade do portal faz com seus vídeos sejam acessados por 50 milhões de pessoas por dia.