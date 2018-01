YouTube fecha acordo com empresa de celular dos EUA Um acordo entre o site de vídeos YouTube e a companhia de celulares americana Verizon Wireless vai levar o conteúdo do famoso site de vídeos a telefones celulares. Usuários que assinarem o serviço Vcast da Verizon poderão ver o conteúdo do YouTube em seus telefones. Um período de testes começa em dezembro e também vai permitir que os usuários enviem seus próprios vídeos de seus telefones com mais facilidade. Cerca de 100 milhões de clipes são vistos pela página do YouTube a cada dia - fazendo com que o site seja um dos mais populares do mundo. Conteúdo do usuário O novo acordo vai significar que os usuários do Vcast, que pagam US$ 15 (cerca de R$ 32) para assistir e baixar vídeos em seus telefones, terão acesso a um número limitado de vídeos aprovados do YouTube. Na versão normal, na internet, os usuários do YouTube têm acesso a quase todos os vídeos disponíveis, de graça. O acordo com a Verizon também significa que os usuários poderão colocar na internet clipes curtos gravados com seus telefones. Antes, para disponibilizar conteúdo gravado com celulares no YouTube era necessária uma caixa de email. Mas os usuários do serviço Vcast de mídia wireless da Verizon agora poderão disponibilizar seus vídeos usando um código de cinco dígitos. O YouTube, que recentemente foi comprado pela Google, afirmou que espera expandir seu serviço além de computadores. O acordo com a Verizon é parte de um período limitado de testes para o YouTube na telinha do celular. A popularidade de páginas sociais e de compartilhamento de arquivos como o YouTube e MySpace está aumentando, atraindo o interesso de operadoras de telefones celular, que tentam aumentar seus lucros devido à queda dos preços das ligações telefônicas por celular. "O espaço dos sites de conteúdo gerado por usuário é um setor muito importante na mídia", afirmou Robin Chan, diretor de marketing da Verizon Wireless.