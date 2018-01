YouTube fecha acordos com Universal, Sony e a rede CBS Esta segunda feira está agitada na arena de vídeos musicais na internet. Depois do Google Vídeo ter anunciado acordo com as gravadoras Warner e Sony BMG, agora foi a vez do popular YouTube divulgar uma parceria com a gravadora Universal Music, com a Sony BMG e com a rede de TV norte-americana CBS. O acordo firmado entre o popular serviço de vídeos na Web e as Gravadoras Sony e Universal segue os mesmos moldes de parceria anterior firmada com a Warner Music: clipes musicais, entrevistas e outros vídeos relacionados a artistas no catálogo da Universal poderão ser visualizados no site. O YouTube também utilizará uma tecnologia desenvolvida internamente para barrar a exibição de cópias piratas de vídeo (um dos maiores problemas do serviço é a exibição não-autorizada de conteúdo protegido). As empresas, no entanto, não divulgaram quando os vídeos de artistas da Universal estarão disponíveis. A parceria com a CBS envolverá ainda a visualização de materiais da rede como noticiários, vídeos esportivos e outros programas, por meio de um acordo de divisão de receitas publicitárias de anunciantes.