YouTube fecha parcerias com pequenas empresas de mídia O Google está fechando acordos com centenas de parceiros de mídia de menor porte para exibir os vídeos deles no YouTube, publicou o jornal New York Times nesta sexta-feira, 2. Sem especificar quantos desses acordos foram assinados desde que o site foi adquirido pelo Google no final do ano passado, executivos do YouTube disseram que estão acrescentando mais de 200 empresas ou sites de mídia, a maior parte dos quais de pequeno porte, à sua lista de parceiros a cada trimestre, de acordo com o jornal. Algumas das parcerias foram anunciadas publicamente. Na segunda-feira, por exemplo, o YouTube divulgou uma aliança com a National Basketball Association (NBA) para criar um canal no qual clipes de basquete autorizados pela liga norte-americana poderiam ser veiculados, e que poderia também receber uploads de vídeo com as melhores jogadas dos usuários. Na terça, o YouTube anunciou acordo com a gravadora independente Wind-up Records, para fornecer streams de vídeos de música e permitir que usuários incorporassem faixas da gravadora aos seus vídeos, de acordo com a reportagem. Mas o YouTube alega que a maior parte de seus acordos de licenciamento foi realizada discretamente. A empresa afirma ter fechado mais de mil acordos de parceria com proprietários de conteúdo como o Sundance Channel e pequenos produtores independentes de vídeo, de acordo com o jornal. Executivos do YouTube disseram que as parcerias eram sinal de que crescente número de empresas está começando a aceitar a exibição de seu conteúdo no site, segundo o jornal. Analistas do setor disseram ao jornal que seria muito mais fácil para o YouTube persuadir pequenas empresas de mídia a licenciar seu conteúdo do que obter licenças da NBC ou da Viacom, dois grupos que vêm criticando o Google severamente, para exibir seu valioso conteúdo e explorar as receitas publicitárias a ele associadas.