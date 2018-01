YouTube ficou fora do ar por problemas técnicos Por mais de seis horas, os fãs do portal de vídeos YouTube não tiveram acesso aos arquivos armazenados no serviço, por conta de um problema técnico no banco de dados do portal. Segundo a empresa, foi a primeira vez que o serviço ficou indisponível por conta de falhas técnicas. A empresa já havia interrompido suas operações no passado, para a implementação de melhorias técnicas e chegou a colocar no endereço um diagrama técnico afirmando que estavam trabalhando em novas ferramentas. Mais tarde, no entanto, a mensagem foi substituída por um texto curto e simples, no qual a empresa admitia que estava resolvendo problemas técnicos. O serviço foi restabelecido no final da noite de ontem.