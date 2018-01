YouTube mostra 'elite' de Ipanema jogando ovos em carros

Ovacionar ganhou um novo sentido para alguns moradores da praia de Ipanema, no Rio de Janeiro. É que alguns personagens conhecidos na capital fluminense adquiriram o estranho hábito de arremessar ovos em carros e pessoas que passam em frente aos prédios da região. Da sacada dos edifícios, ovos e comida são atirados nas pessoas. Os vídeos mostram o diretor do reality show Big Brother Brasil, J.B. de Oliveira, o Boninho, que, em um dos vídeos afirma que já atirou ovos "muita vagabunda em São Paulo", e outras pessoas arremessando ovos em carros. Apesar de várias cópias dos vídeos terem sido retiradas do ar, ainda é possível encontrar várias cópias do vídeo no site do Google. Veja mais: Clique aqui para assistir um dos vídeos Outra pessoa que aparece no vídeo é Narcisa Tamborindeguy, que afirma que gosta de jogar ovos e comida pela janela. Há ainda o apresentador Bruno Chateaubriand, do Viva a Noite, do SBT, que afirmou ter jogado "vassouras pela janela". Os vídeos trazem ainda Maria Luiza Jobim, filha do maestro Tom Jobim, que canta uma versão de Wave (vou te contar), ironizando o hábito de jogar ovos. Ela, no entanto, não aparece arremessando ovos nos vídeos. Os primeiros vídeos foram inclusos no site de compartilhamento de vídeos há alguns dias, mas ganharam maior notoriedade após serem exibidos no programa Domingo Espetacular, da rede Record, neste último dia 5 de agosto. Na matéria exibida, a reportagem da Record diz ter procurado as pessoas que aparecem nos vídeos, inclusive o diretor Boninho, e todos afirmam que tudo não passou de uma 'brincadeira'. Para encontrar os vídeos no YouTube, basta digitar 'ovos em Ipanema' na caixa de buscas.